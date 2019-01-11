Шумиха вокруг нового закона о сексе в Украине: юрист прояснила важные нюансы об "извращении"

Главное нововведение принятого в Украине закона о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия – приравнивание "насильственного удовлетворения не природным способом" к изнасилованию.

Об этом ObozTV рассказала юрист-криминолог Анна Маляр. Она напомнила, что раньше насильственный половой акт, осуществлявшийся оральным или анальным путем не трактовался Уголовным кодексом Украины как изнасилование.

"Существовала отдельная статья: если в насильственный способ осуществляется половой акт, но не природным способом, а оральным или анальным, например – это не считалось изнасилованием, а было "удовлетворением половой страсти не природным путем". Но это абсолютный атавизм и законодатель наконец-то объединил это все в одну статью. И это значительно важнее, чем то, что сейчас обсуждают в прессе", – подчеркнула Маляр.

Касательно популярных в интернете опасений и предложений нотариально заверять согласие на секс, юрист объяснила: для любого цивилизованного человека является нормой узнать – согласен ли партнер на соитие.

"Если мы говорим об опасении мужчин, мол, сначала женщина получит от него удовольствие, а потом пойдет в полицию, то бояться этого не надо. Потому что одного заявления потерпевшего лица недостаточно для того, чтобы утверждать, что было изнасилование", – уточнила она.

Маляр заверила: расследование и проведение экспертиз никто не отменял. Поэтому, кроме заявления, необходимо наличие материальных доказательств факта изнасилования: царапины, синяки, разорванная одежда, остатки биоматериала под ногтями пострадавшего лица.

В сети на новый закон отреагировали разработкой "нотариального акта"

"Почему-то больше всех испугались женатые мужчины. На самом деле, секс бывает не только в семейной жизни. И закон защищает всех, у кого бывают половые акты. И нет разницы, какого пола люди и сколько их – двое или больше", – подвела итог юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Поправки в Уголовный кодекс Украины относительно насилия и изнасилования вступили в силу 11 января 2019 года.

Правозащитники уверены: новый закон лишь усложнит жизнь потерпевшим, а шантажистам развяжет руки.

Тем временем, секс-скандал разразился в Японии, где популярный еженедельник опубликовал инструкцию "как совратить пьяную женщину".

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