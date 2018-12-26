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''Большая радость!'' Первый приход МП на Хмельнитчине поддержал единую церковь

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В селе Доброгорща Хмельницкой области приход бывшей УПЦ МП решил присоединиться к Православной церкви Украины.

Радостную весть на странице в Facebook сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний. Он добавил, что церковь перешла во главе с настоятелем Александром Булановым.

"Имеем большую радость принять братьев и сестер Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща, Хмельницкий район (Российская Православная Церковь в Украине) во главе с настоятелем, священником Александром Булановым, в Хмельницкую епархию Православной Церкви Украины! Большая радость — единение вокруг родной Поместной Православной Церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Великого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа! Христос среди нас!" — написал митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
УПЦ МПединая церковь
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