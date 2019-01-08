Образование по-европейски: в Украине назвали достижения Болонской системы

Украинские высшие учебные заведения отстают во внедрении Болонской системы высшего образования, в частности – в вопросе свободного выбора предметов для обучения и преподавателей. Несмотря на это, образовательная реформа расширила возможности студентов.

Об этом рассказал в эфире ObozTV генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров. Он прокомментировал критику в адрес Минобразования относительно того, что Болонская система в Украине до сих пор не работает.

"Во-первых, поступающий себе выбирает заведение высшего образования, специальность, образовательную программу в рамках определенной специальности. Во время обучения, в соответствии с законом, 25% общего объема учебной нагрузки, например, на бакалаврате это 60 кредитов из 240 – это дисциплины свободного выбора студента. Это достаточно много", - отметил Шаров.

По его словам, Болонская система – это, в первую очередь, совместимый тип вычисления объемов обучения в кредитах Европейской кредитно-трансфертной и накопительной системы. Все дисциплины, практики и индивидуальные работы рассчитываются в кредитах.

Во-вторых, это возможность студентов на свободные выборы дисциплин там, где есть возможность, отметил представитель Минобразования.

"В-третьих, обязательно надо сказать, что Болонская система – это возможность студента выбирать самому себе специальность, менять специальность, учиться на бакалаврате в одном университете по одной специальности, в магистратуре – в другом по другой специальности. Эти возможности в основном у наших студентов есть. Часть университетов только ставит 10-25% свободного выбора студентов, хотя закон обязывал 25% еще с 2015 года – это правда", – заявил Шаров.

"Но что касается других прав по Болонскому процессу – особых проблем нет. Выпускники заведений высшего образования получают диплом и дополнение к диплому, которое оформляется в соответствии с требованиями Болонского процесса и дает возможность продолжать обучение в том числе и за границей в других странах, которые тоже вводят у себя Болонский процесс", – добавил чиновник.

espanarusa.com

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