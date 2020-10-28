Больными коронавирусом в Украине занята почти половина коек, – Степанов

По состоянию на утро 28 октября больными коронавирусом в Украине занято 25,4 тысячи коек из возможных 52 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга. Он подчеркнул, что все эти люди имеют COVID-19 средней тяжести или тяжелое течение болезни (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня утром на больничной койке находятся 25 424 пациента – это люди, у которых либо уже подтвержден COVID-19 методом ПЦР, либо люди с клиническими проявлениями, с подозрением на COVID-19. Все эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни", – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что сейчас уже перепрофилируют по 2-4 больницы в регионах. За сутки 27 октября были госпитализированы еще 1100 человек с диагнозом или подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 28 октября, в Украине официально подтверждены 363 075 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7474 – обнаружены за прошедшие сутки.