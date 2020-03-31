Больным коронавирусом украинцам разрешили выходить в магазины и аптеки

Кабинет министров Украины разрешил больным коронавирусом COVID-19 и тем, кто контактировал с зараженными и находится на самоизоляции, посещать продуктовые магазины и аптеки.

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Разрешение действует только в неотложных случаях, указано в постановлении, опубликованном на правительственном портале.

В частности документом определяется категория лиц, которая требует самоизоляции, а именно те, которые имели контакт с больным острой респираторной болезнью COVID-19, или болеют указанной болезнью и не требуют госпитализации.

Украинцы в масках в магазине dp.informator.ua

Срок самоизоляции больного и контактирующих лиц должен определять лечащий врач.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", – написано в постановлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 31 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 549. Из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

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