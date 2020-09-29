Больным COVID-19 невозможно помочь без госпитализации, – украинский врач

Врач-инфекционист из Киевской городской больницы №4 Евгений Дубровский заявил, что больным коронавирусом в Украине почти невозможно помочь без госпитализации.

На своей странице в Facebook медик отметил, что сейчас это становится главной и вопиющей проблемой COVID-19.

"Если анализ на ковид выполняется в амбулаториях до десяти суток, то как семейному врачу адекватно вести пациента? Что лечить и в какое профильное отделение госпитализировать при необходимости? Целесообразно тяжелого диагностического пациента сразу везти в ковидний госпиталь", – отметил Дубровский.

По его словам, медленно выздоравливающий больной, лишенный возможности заблаговременно на 5-7 сутки сделать в поликлинике необходимые анализы крови, рентгенографию – фактически ведется вслепую.

"Как врачу оценить степень тяжести и сориентироваться в целесообразности госпитализации? Что делать растерянным пациентам, когда семейный врач в отпуске или просто не берет трубку? Куда бежать? Как быть с теми, у кого нет подписанной декларации с семейным врачом? Кто несет ответственность за умышленное запугивание пациентов и направление на госпитализацию без показаний?" – возмутился инфекционист.

Врач также задался вопросом, кто дал право использовать на догоспитальном этапе "для профилактики" или лечения простых форм коронавируса мощных антибиотиков, которые используются в стационаре для тяжелых больных с осложнениями. Он отметил, что это четко запрещается приказом Министерства здравоохранения. Дубровский подчеркнул, что антибиотики вообще не действуют на COVID-19.

Медик указал на проблему с коронавирусом в Украине. Евгений Дубровский в Facebook

По его словам, пациентам невозможно помочь без госпитализации. Евгений Дубровский в Facebook

Врач указал на вопиющую проблему с COVID-19. Евгений Дубровский в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кандидат в мэры Киева Борислав Береза, который заразился COVID-19, сперва ощутил лишь заложенность носа и даже получил другой диагноз – синусит. Он рассказал о необычных симптомах.