Украина на пороге второй волны эпидемии коронавируса, возвращаемся к максимуму. Подробный прогноз НАН

К концу недели, 19 июня, количество инфицированных коронавирусом в Украине будет расти и удержится на уровне 610-870 случаев. Число смертей может достичь 18-22 в сутки. Больше всего больных прогнозируется на Львовщине и Волыни, меньше – на Полтавщине, Днепропетровщине, Сумщине, Херсонщине и Кировоградщине. Рост в Киеве может несколько замедлиться.

Однако, эти данные не учитывают увеличения проведенных тестов, из-за чего, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, существенно рванула статистика заразившихся.

Такие прогнозы OBOZREVATEL дал вице-президент Национальной академии наук, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний, который руководит рабочей группой по прогнозированию и математическому моделированию распространения эпидемии коронавируса в Украине.

Академик отмечает, что с 10 по 30 мая постепенно снижался уровень заболеваемости, до 380 случаев в день. Из-за смягчения карантина ситуация резко изменилась с начала июня: количество новых выздоровевших за день перестало расти и держится на постоянном уровне 300-350. Вместе с тем начался стабильный рост новых инфицированных, что соответствовало самым пессимистичным вариантам предварительного прогноза на начало июня.

Коронавирус в Украине

"Если распространение вируса вырастет на 20%, то среднее число новых инфицированных будет по 550 человек в день. Мы вернемся к максимуму заболевших в сутки. И это можно трактовать, как начало второй волны. В таком случае в сутки будут фиксировать по 13,5 смертей, выздоровевших – 370. Среднее количество новых активных зараженных равно 175 в сутки. Эпидемия будет развиваться и на спад не пойдет", – говорилось в предыдущем прогнозе НАН.

"Мы рассмотрели два сценария для каждой области до конца недели 19 июня: с постепенным увеличением уровня контактности на 20% и уменьшением на 20%. Если усреднить результаты моделирования по всем регионам, то прогноз таков: количество новых заражений за день на 19 июня будет на уровне 610-870, смертей – 18-22. Уровень новых инфицированных в день держится между показателями Польши и Швеции. Кстати, в этих странах, как и у нас, в последние недели фиксируется рост уровня заболеваемости", – уточнил Загородний.

Прогноз НАН по регионам

Вместе с тем ученый отметил рост тестирования Минздрава с начала июня. Суточное суммарное количество тестов ПЦР и ИФА составляет в среднем около 13 тыс. По состоянию на 12 июня в Украине было проведено 468 тыс. ПЦР-тестов, это в среднем 15,7 тестов на одного инфицированного за весь период тестирования.

В последние недели на каждого нового инфицированного используется около 20 ПЦР-тестов и 10 ИФА-тестов. По этому показателю Украина опережает США (11), Испанию (15,5), Францию (9), Сингапур (12,5) и Швецию (6).

В частности, за сутки 12 июня было сделано 18 тыс. 247 тестов. Это вдвое больше, чем 5 июня.

Напомним, что по прогнозам врача-инфекциониста и бывшего главы Центра здоровья Владимира Курпиты, в следующие две недели, до 25 июня, в Украине зараженных коронавирусом станет больше, а правительство может вернуть карантин, чтобы не допустить еще большей вспышки. Об этом он сказал еще 10 июня, когда количество инфицированных коронавирусом начало резко увеличиваться.