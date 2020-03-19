В Украине инфицированных новым коронавирусом COVID-19 больше, чем в официальной статистике, но такая ситуация наблюдается во всем мире.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" 19 марта заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская. Трансляция программы велась в YouTube.

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"Для меня, например, понятно, что количество инфицированных гораздо больше, чем в официальной статистике, но это во всем мире", – сказала она.

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Голубовская отметила, что с подобной пандемией ни нынешнее поколение, ни предыдущее не сталкивалось.

"Возможно, это было сто лет назад, когда была пандемия "испанского" гриппа. Поэтому всё меняется очень быстро, наши знания об этом возбудителе, его свойствах, насколько он заразен.

Из-за того, что он является на сегодняшний день только изучаемым, никогда не встречался в популяции человека и его спрогнозировать очень сложно, была объявлена пандемия Всемирной организацией здравоохранения", – сказала врач.

Распространение коронавируса, по ее словам, можно замедлить только путем минимизации рисков заражения и ограничительных мер.

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