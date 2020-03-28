Больные врачи и нет персонала: в Тернопольской области в больнице сложилась критическая ситуация из коронавирус

В Монастыриской больнице Тернопольской области назрела критическая ситуация из-за острой нехватки обеспечения для лечения больных коронавирусум, а также медицинского персонала.

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Как сообщает ТСН, медики там массово заразились от больной коллеги. Их заболело уже 20 человек – восемь врачей и тринадцать медсестер. Среди них семейные врачи, фельдшеры скорой и гинекологи.

В райбольнице, переоборудованной под госпиталь, не прекращается поток больных на коронавирус. В субботу, 28 марта, прибыло уже восемь, половина тяжкие. При этом в госпитале начинают испытывать нехватку персонала, так как болезнь подхватило много медсестер.

В Монастыриской больнице не хватает обеспечения и медперсонала Срочно новости Тернополя

"Две санитарки, ну младшие медсестры, должны были выйти на работу, одна из них должна была работать в приемном отделении, у нас развернутый сейчас госпиталь на время эпидемии и она сейчас изолирована на самоизоляции", – рассказал врач Монастыриской районной больницы Виталий Трищук.

Всего в районе заболело уже тридцать девять человек. Жители района самостоятельно организуются, чтобы собрать средства и закупить самое необходимое обеспечение для работы госпиталя.

"Борьбу в Монастыриском районе полностью взял на себя волонтериат, спонсоры и меценаты. Власть не принимает в этом никакого участия кроме того, что отчитывается о какой-то обеспеченности, которой нет. Тех средств, которые сейчас есть, хватает на двое суток", – отметила жительница Монастырского района Светлана Дрозд.

Кроме того, в Тернопольской области уже четверо детей заболели коронавирусом. Они с матерями госпитализированы в Тернополь. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, а хуже всего чувствует себя самый младший, которому 1,5 года. У него пневмония, а заразить ее мог, как выяснили полицейские, дядя, вернувшийся из Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине под угрозой заражения коронавируса оказались три тысячи человек, которые находятся на самоизоляции под наблюдением семейного врача. Все они ранее контактировали с больными.

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