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19 марта • обновлено в 11:47
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Больные соврали про заграницу: в Херсоне бригаду медиков отправили на карантин

3.8т
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В Херсоне бригада скорой помощи попала на 14-дневный карантин из-за того, что выехала на вызов к семье, которая не сказала о недавней заграничной поездке.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента здоровья херсонской ОГА Виктор Короленко. По его словам, 18 марта, в скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, живущей в Херсоне.

Диспетчеру, по информации Короленко, не рассказали о том, что недавно семья выезжала за границу, поэтому скорая поехала на вызов без средств повышенной защиты. В результате бригада была помещена в карантин на 14 суток из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Херсоне бригаду медиков отправили на карантин

В Херсоне бригаду медиков отправили на карантин

Короленко призвал граждан ответственно относиться к информации, которую они сообщают при вызове скорой: "иначе некому будет выезжать на вызовы, все бригады скорой окажутся в карантине", – подчеркнул он и напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушения режима карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировали уже 16 случаев заболевания COVID-19, два из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Херсон
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Штрафуйте или садите за это. Целая бригада Врачей теперь в карантине
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да что за бред. Сейчас тысячи граждан эвакуированы из мест очагов заражения и можно заразиться по месту проживания, поэтому бригады скорых на все такие вызовы обязаны выезжать как на коронавирус. Но это же мозги надо иметь, чтобы такое предусмотреть.
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Юрьев Юрий
Юрьев Юрий
В Китае уже смертный приговор привели бы в действие!
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