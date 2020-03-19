Больные соврали про заграницу: в Херсоне бригаду медиков отправили на карантин

В Херсоне бригада скорой помощи попала на 14-дневный карантин из-за того, что выехала на вызов к семье, которая не сказала о недавней заграничной поездке.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента здоровья херсонской ОГА Виктор Короленко. По его словам, 18 марта, в скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, живущей в Херсоне.

Диспетчеру, по информации Короленко, не рассказали о том, что недавно семья выезжала за границу, поэтому скорая поехала на вызов без средств повышенной защиты. В результате бригада была помещена в карантин на 14 суток из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Херсоне бригаду медиков отправили на карантин

Короленко призвал граждан ответственно относиться к информации, которую они сообщают при вызове скорой: "иначе некому будет выезжать на вызовы, все бригады скорой окажутся в карантине", – подчеркнул он и напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушения режима карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировали уже 16 случаев заболевания COVID-19, два из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!