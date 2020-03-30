"Больные марокканцы" в Пуща-Водице напугали украинцев с Бали: появились детали

Днем 30 марта в сети появилась информация, что в отеле "Пуща Конгресс", куда поселили часть пассажиров с Бали, якобы видели больных людей, которым выдавали защитные костюмы.

OBOZREVATEL разобрался в ситуации и выяснил, что сейчас происходит в отеле. Изначально женщина по имени Ирина в одном из Telegram-чатов прилетевших сообщила, что видела в отеле неких марокканцев, которые находятся там на обсервации. Также она заметила человека, который выглядел больным – ему выдали защитный костюм и отправили в номер. Из-за этого часть пассажиров отказалась заселяться в отель, предпочитая оставаться в автобусе.

"Мы отказывались селиться, потому что знаем, что здесь 20 марокканцев здесь живут на обсервации. Нас обманным путем пытались сюда заселить, но мы отказывались. Здесь больные люди, сюда ни в коем случае не переезжайте из "Козацького", – рассказала Ирина.

Некоторые украинцы не хотят заселяться в отель

Как заверила OBOZREVATEL администратор Марина, люди в защитных костюмах действительно есть – это персонал, доставляющий еду.

"Защитные костюмы выдаются нашему персоналу, который доставляет еду. Они оставляют еду под номером, даже не заходят внутрь", – объяснила девушка.

И марокканцы тоже живут в отеле. Дело в том, что они не успели улететь из Украины из-за карантина, поэтому, остаются там. По уверениям девушки, все иностранцы здоровы, а дважды в день им измеряют температуру.

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