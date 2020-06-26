Больные COVID-19 в Украине стали легче переносить болезнь, – врач

Пациенты с COVID-19 в Украине стали легче переносить болезнь, а у некоторых она вообще протекает бессимптомно.

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Такое мнение "ТСН" высказала эпидемиолог, заведующая отделения оценки рисков и инфекционного контроля "Охматдита" Екатерина Сояк. Такую тенденцию она наблюдает среди пациентов ее знакомых врачей.

"То, что я наблюдаю среди своих знакомых докторов и их пациентов, сейчас болезнь COVID-19 протекает относительно легко, а у некоторых – вообще бессимптомно", – подчеркнула врач.

Сояк добавила, что тестов на антитела в Украине делают очень мало, поэтому люди могут даже не догадываться, что они уже перенесли болезнь.

По словам врача, не стоит думать, что в стране все хорошо с эпидемиологической ситуацией.

"Их (тесты) у нас делают качественно и быстро, но ресурс ограничен. Было бы больше тестов, был бы выше уровень заболеваемости", – подчеркнула Сояк.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине растет количество тяжелобольных пациентов с COVID-19. По словам иммунолога Федора Лапия, такая ситуация связана с тем, что люди стали менее настороженно относиться к коронавирусу.