Больной коронавирусом украинский врач записал обращение ко всем, кто не верит в опасность

Директор Закарпатского противоопухолевого центра Андрей Русин, который заболел коронавирусом, записал видеообращение к украинцам, прежде всего обратившись к тем, кто не верит в серьезность болезни.

Ролик был опубликован в Facebook-сообществе Made in Uzhhorod. Сейчас Русин является пациентом закарпатского областного противотуберкулезного диспансера и седьмой день болеет коронавирусной пневмонией.

"Хочу обратиться к людям, которые говорят, что это фейк, отмывание средств и т.д. Что мы имеем? Новый не понятный до конца вирус объявил нам войну. И это надо понимать, как атаку. Лабораторный, не лабораторный – не имеет значения. Вирус смертельно опасен и более полумиллиона людей в мире уже умерло", – напомнил врач.

Русин в обращении призвал украинцев придерживаться противоэпидемических мероприятий для того, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Видео Facebook Made in Uzhhorod

Как сообщал OBOZREVATEL, по сутки 9 июля Украина стала лидером по количеству больных на COVID-19 в Европе.