Житомирянин Вадим, который якобы скрыл, что заразился коронавирусом, а сейчас все же проходит лечение от COVID-19 в местной больнице, обвинил мэра города Сергея Сухомлина и общественность в распространении ложной информации о нем.

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Мужчина заявил, что против него была развернута "грязная кампания истерии и ненависти". Об этом он заявил в своем видеообращении, которое обнародовал на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первый объявленный факт обо мне был неправильный: мне не 56 лет, а 49. В СМИ и соцсетях начали распространять ложь о том, что я привез в Житомир с Австрии туристическую группу в составе 34 человек, которых ночью выпустил в родном городе, и они, как зомби, распространяют инфекцию там", – возмущается в ролике Вадим, старательно читая текст своего обращения с бумажки.

Больной коронавирусом житель Житомира записал гневное видеообращение

По его словам, прошло пять дней с тех пор, когда именно мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил о первом зараженном коронавирусом житомирянине. В частности, чиновник обещал, что вопросом определения всех контактных с мужчиной лиц будет заниматься областная полиция и СБУ.

"Хочу спросить, обнаружены ли эти люди? Неужели наши спецслужбы не могли установить этих людей, то, может быть, их и не было", – пытается иронизировать Вадим.

Мужчина считает, что не только в Житомире, но и в целом в стране "создана атмосфера страха и нетерпимости". Он призвал земляков посмотреть на пример других государств, например, вспомнить, как в Китае сплотились в борьбе с этой бедой.

Зараженный коронавирусом из Житомира Вадим часто снимает видео из больницы

"Люди в мире стараются поддержать друг друга, а у нас все наоборот – стоит чихнуть в общественном транспорте и на тебя направляют жесткие взгляды. В Украине негативно относятся к людям, которые возвращаются домой, мол, оставайтесь, где были", – считает Вадим.

Кроме этого, он предложил в такую трудную минуту "протянуть руку" мэру Житомира. По его убеждению, чиновник должен извиниться перед ним, иначе он подаст на него в суд.

"Признайтесь, что вас неверно информировали, вы много работали и могли допустить ошибку. Давайте успокоим житомирян. Известно, что нас было трое: я, мой товарищ Максим и его 11-летний сын. Мы самоизолировались сразу после прилета в Украину. Перестаньте повторять "мантру" о более 30 людях. Если вы признаете ошибку, обещаю не подавать на вас в суд за клевету", – подытожил Вадим.

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В Житомире подтвердился первый случай коронавируса в городе. Заболел мужчина, вернувшийся из Евросоюза.

В полиции заявили, что житель Житомира контактировал с 30 людьми, скрывал болезнь и продолжал возить туристов в Украину.

Сам житомирянин Вадим, которому грозит три года тюрьмы за то, что он якобы скрывал коронавирус и продолжал возить туристов в Украину, отвергает такие обвинения.

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