Житель Житомира Вадим, который первый в городе заразился коронавирусом COVID-19, пожаловался на холод в своей изолированной больничной палате.

На своей странице в Facebook он опубликовал видео, где показал условия содержания из "бокса-холодильнике" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"С утра немного потеплело, на градус до +16. Термоголовка батареи открыта на максимум. Вы спросите, как я греюсь? На третий день после поступления мне дали дополнительное одеяло. Кстати, постельное белье мое, мне из дома передали. Так как мне из дома передали чайник, то я греюсь горячим чаем", – рассказал пациент.

Температура в палате Facebook Вадим Оптимист

Также он опубликовал фото, где показано, что температура в палате на утро, 23 марта, была +15.

Палата зараженного Facebook Вадим Оптимист

Напомним, что ранее житомирянин Вадим обвинил мэра города Сергея Сухомлина и общественность в распространении ложной информации о нем.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Житомира, которому грозит три года тюрьмы за то, что он якобы скрывал коронавирус и продолжал возить туристов в Украину, отвергал обвинения.

При этом в полиции заявили, что мужчина контактировал с 30 людьми, скрывал болезнь и продолжал возить туристов в Украину. Правоохранители открыли уголовное производство – ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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