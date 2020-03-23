Житель Житомира Вадим, который первый в городе заразился коронавирусом COVID-19, пожаловался на холод в своей изолированной больничной палате.
На своей странице в Facebook он опубликовал видео, где показал условия содержания из "бокса-холодильнике" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).
"С утра немного потеплело, на градус до +16. Термоголовка батареи открыта на максимум. Вы спросите, как я греюсь? На третий день после поступления мне дали дополнительное одеяло. Кстати, постельное белье мое, мне из дома передали. Так как мне из дома передали чайник, то я греюсь горячим чаем", – рассказал пациент.
Температура в палате
Facebook Вадим Оптимист
Также он опубликовал фото, где показано, что температура в палате на утро, 23 марта, была +15.
Палата зараженного
Facebook Вадим Оптимист
Напомним, что ранее житомирянин Вадим обвинил мэра города Сергея Сухомлина и общественность в распространении ложной информации о нем.
Как сообщал OBOZREVATEL, житель Житомира, которому грозит три года тюрьмы за то, что он якобы скрывал коронавирус и продолжал возить туристов в Украину, отвергал обвинения.
При этом в полиции заявили, что мужчина контактировал с 30 людьми, скрывал болезнь и продолжал возить туристов в Украину. Правоохранители открыли уголовное производство – ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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