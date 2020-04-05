В городе Борзна Черниговской области от коронавируса COVID-19 умер пациент, который с уже подтвержденным диагнозом пытался сбежать из центральной районной больницы.

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Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила пресс-служба полиции области. Уточняется, что мужчина пытался покинуть медучреждение в ночь с 3 на 4 апреля. Тогда полицейские и медики вернули пациента в больницу.

Умер пациент, который пытался сбежать из больницы с коронавирусом Иллюстрация

Заявляется, что, покинув место обсервации, инфицированный не контактировал с другими лицами.

"Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в Черновицкой областной детской больнице в реанимации находятся двое несовершеннолетних с коронавирусом. В целом в медицинских учреждениях области на 5 апреля трое пациентов в критическом состоянии.

В городе Могилев-Подольский Винницкой области больного COVID-19 ребенка подключили к аппарату ИВЛ.

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