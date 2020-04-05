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5 апреля • обновлено в 20:10
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На Черниговщине сбежавший из больницы украинец умер от коронавируса

21.4т
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В городе Борзна Черниговской области от коронавируса COVID-19 умер пациент, который с уже подтвержденным диагнозом пытался сбежать из центральной районной больницы.

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Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила пресс-служба полиции области. Уточняется, что мужчина пытался покинуть медучреждение в ночь с 3 на 4 апреля. Тогда полицейские и медики вернули пациента в больницу.

Умер пациент, который пытался сбежать из больницы с коронавирусом

Умер пациент, который пытался сбежать из больницы с коронавирусом

Иллюстрация

Заявляется, что, покинув место обсервации, инфицированный не контактировал с другими лицами.

"Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в Черновицкой областной детской больнице в реанимации находятся двое несовершеннолетних с коронавирусом. В целом в медицинских учреждениях области на 5 апреля трое пациентов в критическом состоянии.

В городе Могилев-Подольский Винницкой области больного COVID-19 ребенка подключили к аппарату ИВЛ.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Чернигов
Теги
инфекция вирус смерть полиция болезнь
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Куни Чан
Куни Чан
Ой да пристрелили чумного шоб больше не сбегал.
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