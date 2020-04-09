Шотландец Скотт Диксон, который болел коронавирусом, сравнил лечение с фильмом ужасов и рассказал о необычных симптомах болезни.

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Воспоминаниями 49-летний мужчина поделился с Daily Star. Ни кашля, ни температуры в первые дни он не наблюдал.

Коронавирус у Диксона начался с нестерпимого зуда запястья. Также на первый день мужчина перестал чувствовать запахи и вкус еды. Слабость не давала шотландцу даже поднять стакан воды. Позже, по словам мужчины, к этому добавилась боль в горле и невыносимая головная боль.

Мужчина с коронавирусом рассказал о странных первых симптомах Daily Star

В начале мужчина занимался самолечением, однако когда боль стала еще сильнее, обратился к врачам. В палате, в которую попал Диксон, лежали еще четыре пациента с коронавирусом, у которых симптомы были еще хуже.

По словам Диксона, в одну из ночей отключили электричество, и медсестрам было трудно справляться с работой – они не могли выполнить все необходимые процедуры, и пациенты просто стонали от боли.

Мужчина с коронавирусом рассказал о странных первых симптомах

"Это был самый мучительный опыт в моей жизни, который никогда не покинет меня", – резюмировал Диксон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине зафиксировали случай бессимптомного протекания коронавируса – у пациентки наблюдалась только усталость.