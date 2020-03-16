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16 марта • обновлено в 11:52
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Больной коронавирусом рассказал о главных симптомах и страхах

7.6т
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Британец Эндрю О'Дуайер, который заразился коронавирусом в Италии и по прогнозам врачей уже успешно идет на поправку, рассказал о симптомах пневмонии нового типа.

Своей историей болезни мужчина поделился в интервью ВВС во время самоизоляции на юго-западе Лондона.

Британец, как и 20 человек из его туристической группы, заразился на горнолыжном курорте в Италии. По возвращении в Великобританию он решил остаться дома и изолировать себя в качестве меры предосторожности.

Больной коронавирусом рассказал о главных симптомах

Больной коронавирусом рассказал о главных симптомах

dеlo.ua

"Я прошел тестирование, прежде чем почувствовал себя плохо, другие люди с курорта показывали положительный результат. Через три дня я узнал, что у меня есть коронавирус. Но прошло более недели, прежде чем появились симптомы", – рассказал О'Дуайер.

Главными симптомами, по его словам, являются "довольно изнурительный и ужасный кашель" и лихорадка. С последней ему помог справиться прием жаропонижающих. При этом, повышение температуры, которое мужчина испытал, "ничем не отличается от обычных симптомов гриппа".

"Несмотря на распространенное мнение, что коронавирус в первую очередь сказывается на пожилых людях с хроническими тяжелыми заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца), наличие диабета 1 типа не повлияло на протекание болезни", – добавил британец.

Мужчина добавил, что очень бы не хотел снова заразиться, поскольку боится не увидеть свою семью. На время изоляции жена и сын британца живут отдельно.

Больной коронавирусом рассказал о главных симптомах

Больной коронавирусом рассказал о главных симптомах

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что большинство типичных для взрослых симптомов нового коронавируса не проявляются у несовершеннолетних, которые заразились COVID-19.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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