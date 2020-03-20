Первый житель Львова, у которого 20 марта подтвердили коронавирус, уже выздоровел.

Об этом "Гал-инфо" сообщила пресс-секретарь ОГА Дарья Бавзалук со ссылкой на и.о. начальника департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации Андрея Васько.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Коронавирус во Львове Коллаж

Анализы на COVID-19 взяли у мужчины 13.03.2020 года. На 20 марта у него уже отсутствували симптомы.

"Пациент уже поправился. У жены анализ отрицательный. Повторные анализы у пациента взяли и отправили в Киев.

Переведен на домашний карантин. Он ждал результатов, у него не было симптомов. Он сам пришел с этой бумагой в инфекционную. Он здоров, перенес болезнь", – рассказал Андрей Васько.

Напомним, мэр города Андрей Садовый рассказал, что инфицированный мужчина очень ответственно подошел к вопросу безопасности граждан.

Ранее в Украине полностью выздоровел первый пациент из Черновцов, который заразился COVID-19. Его выписали из больницы.

Как писал OBOZREVATEL, у четырех граждан Молдовы, которые в составе группы ездили в Почаевский монастырь в Украине (Тернопольская область), обнаружили коронавирус.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся