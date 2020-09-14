Больной гриппом не может заболеть COVID-19, – вирусолог

Человек, болеющий гриппом, не может заразиться коронавирусом, между вирусами происходит "конкуренция".

Об этом в эфире на телеканале Obozrevatel TV рассказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. "В одну клетку обычно не попадают оба вируса, потому что, когда человек инфицирован, выделяется защитный белок интерферон, который не пускает другие вирусы", – сказала она.

Как объяснила врач, когда в окружающей среде циркулируют несколько вирусов, "побеждает" более новый. "А более новый для нас не грипп", – отметила она.

Мироненко также рассказала, что и грипп, и COVID-19 поражают одни и те же органы – дыхательные пути и легкие. Таким образом, осенью может происходить "конкуренция вирусов" за эти локации в организме человека.

По ее словам, заболевание гриппом является довольно условной защитой от коронавируса, поскольку грипп также может приводить к летальному исходу, если поражает человека из группы риска.

Полную версию блиц-интервью с Аллой Мироненко читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан рассказала, что во время осенней вспышки острых респираторных заболеваний сезонный грипп может вытеснить коронавирус.

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