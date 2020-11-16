Больной COVID-19 Степанов рассказал о своем "втором шаге" на пути пациента

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, как лечится от коронавируса.

На своей странице в Facebook он написал о "втором шаге" на пути пациента. По его словам, он получил консультацию врача по поводу лечения по телефону (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"...получил консультацию врача о состоянии здоровья и дальнейших действий. Хочу отметить, что на этом этапе – вопросов нет. Врач отработал четко: все объяснил, дал подробные ответы и необходимую информацию", – подчеркнул он.

Степанов уточнил, что пункты, о которых он проинформировал в своей предыдущей публикации, остались актуальными, и он продолжает над ними работать. Это возможность подписания больными COVID-19 декларации с семейными врачами онлайн, создание базы медиков, которые будут оперативно консультировать пациентов, еще не имеющих декларации, дома.

"Также, исходя из того, что определенное количество граждан не подписали декларацию с семейным врачом, необходимо сделать так, чтобы они все же получали контакты врача, который будет вести их все время заболевания и назначать лечение. Такие врачи должны быть во всех регионах Украины", – написал министр здравоохранения 15 ноября.

Министр находится на самоизоляции Facebook Максим Степанов

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Степанов заразился коронавируса – он получил положительный тест. Глава ведомства рассказал, что находится дома на самоизоляции и продолжает работать.