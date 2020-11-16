Больной COVID-19 Степанов рассказал о своем "втором шаге" на пути пациента
О своем заболевании министр здравоохранения Украины заявил 14 ноября
Он отметил, что пройдет лечение как обычный пациент
Также Степанов заверил, что ежедневные брифинги Министерства здравоохранения будет проводить из дома
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, как лечится от коронавируса.
На своей странице в Facebook он написал о "втором шаге" на пути пациента. По его словам, он получил консультацию врача по поводу лечения по телефону (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"...получил консультацию врача о состоянии здоровья и дальнейших действий. Хочу отметить, что на этом этапе – вопросов нет. Врач отработал четко: все объяснил, дал подробные ответы и необходимую информацию", – подчеркнул он.
Степанов уточнил, что пункты, о которых он проинформировал в своей предыдущей публикации, остались актуальными, и он продолжает над ними работать. Это возможность подписания больными COVID-19 декларации с семейными врачами онлайн, создание базы медиков, которые будут оперативно консультировать пациентов, еще не имеющих декларации, дома.
"Также, исходя из того, что определенное количество граждан не подписали декларацию с семейным врачом, необходимо сделать так, чтобы они все же получали контакты врача, который будет вести их все время заболевания и назначать лечение. Такие врачи должны быть во всех регионах Украины", – написал министр здравоохранения 15 ноября.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Степанов заразился коронавируса – он получил положительный тест. Глава ведомства рассказал, что находится дома на самоизоляции и продолжает работать.