Больной COVID-19 Степанов рассказал, как искал семейного врача

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал новые подробности того, как он проходит "путь пациента", больного коронавирусом.

На своей странице в Facebook глава ведомства отметил, что ему достаточно быстро удалось найти нужную больницу и подать заявку, чтобы его прикрепили к семейному врачу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Степанов подчеркнул, что в воскресенье, 15 ноября, он связался с контакт-центром и получил необходимую информацию для дальнейших действий.

"Мне посоветовали позвонить в одну из киевских больниц. Так и сделал. Разговаривал с дежурным врачом, рассказал о самочувствии/симптомах и получил консультацию по лечению дома", – написал министр.

Затем глава Минздрава уточнил, что для получения связи с семейным врачом на постоянной основе нужно обратиться в контакт-центр ведомства и запросить перечень телефонных номеров медучреждений. Их также можно найти на сайте Национальной службы здоровья в разделе "Для граждан".

После этого, по его словам, необходимо позвонить в регистратуру больницы и предоставить личную информацию, а уже после ее обработки к пациенту будет прикреплен семейный врач.

"Сегодня прошел этот этап на собственном опыте. Достаточно быстро. Сейчас жду звонка от семейного врача, который оценит состояние здоровья и скорректирует дальнейшее лечение", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, о заражении министра здравоохранения Максима Степанова стало известно в субботу, 14 ноября.

Ранее коронавирусом заболели вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.