Больной COVID-19 "слуга народа" обратился к украинцам
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Роман Грищук, который вместе с женой заболел COVID-19, обратился к украинцам с призывом. Он попросил их не быть легкомысленными и не забывать, что опасность заражения никуда не исчезла.
Свое обращение парламентарий опубликовал на личной странице в Facebook и отметил, что с их маленьким сыном пока все хорошо.
"Когда ты стал цифрой из статистики заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать, средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок", – написал он, добавив, что чувствует себя более-менее нормально.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сначала об инфицировании коронавирусом сообщила жена Грищука Анна Гресь. Также она рассказала о самочувствии. По словам женщины, у нее наблюдалось повышение температуры до 37,7.
Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев также заразился коронавирусом.