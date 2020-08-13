Больной COVID-19 "слуга народа" обратился к украинцам

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Роман Грищук, который вместе с женой заболел COVID-19, обратился к украинцам с призывом. Он попросил их не быть легкомысленными и не забывать, что опасность заражения никуда не исчезла.

Свое обращение парламентарий опубликовал на личной странице в Facebook и отметил, что с их маленьким сыном пока все хорошо.

"Когда ты стал цифрой из статистики заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать, средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок", – написал он, добавив, что чувствует себя более-менее нормально.

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