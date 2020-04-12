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12 апреля • обновлено в 16:19
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Больной COVID-19 киевлянин развенчал мифы о лечении коронавируса в Украине: все намного позитивнее

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Молодой киевлянин Виктор Фантаев, который проходит лечение в одной из инфекционных больниц столицы, развенчал главные мифы о лечении коронавируса в Украине.

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На своей странице в Facebook, он выразил благодарность врачам, которые ежедневно борются за жизни людей и опроверг неправдивые утверждения о якобы дорогом лечении за свой счет и не только.

  • Миф 1 – врачи не лечат без денег

Врачи не требуют денег у меня, многие этому удивляются, но у меня не разу не попросили денег.

  • Миф 2 – лекарств нет, лечение очень дорогое

За все время я потратил на лекарства не более 1000 грн. Это было то, что действительно отсутствовало в больнице или дополнительно введено в лечение и не предусмотрено больницей. Эти 1000 грн просто смех, на фоне того, что предоставляет больница.

Лечение коронавируса

Лечение коронавируса

  • Миф 3 – платные анализы, рентген и иные обследования

Рентген, анализы, кардиограмма – все делается бесплатно. Платным будет КТ по причине, что делает его частная структура.

  • Миф 4 – нельзя передавать передачи/еду

Можно, через приёмное отделение. И даже Glovo приезжает. Что вы точно не станете делать, так это есть больничную еду.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в больницах Украины катастрофически не хватает персонала, который ухаживает за больными коронавирусом COVID-19.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
болезнь карантин
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
трипаком болел или прыщами
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ua zahid
ua zahid
де мій комент мударатор
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ua zahid
ua zahid
ua zahid, харош пи@ деть уже з@ ибали зі своїм навязаним грипом,Схоже на то, що прийде осінь, будемо викорчовувати цю зелень! коктейль молотова вас вілікує враз
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ua zahid
ua zahid
харош пи@деть уже з@ибали зі своїм навязаним грипом,Схоже на то, що прийде осінь, будемо викорчовувати цю зелень! коктейль молотова вас вілікує враз
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