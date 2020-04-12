Больной COVID-19 киевлянин развенчал мифы о лечении коронавируса в Украине: все намного позитивнее

Молодой киевлянин Виктор Фантаев, который проходит лечение в одной из инфекционных больниц столицы, развенчал главные мифы о лечении коронавируса в Украине.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
На своей странице в Facebook, он выразил благодарность врачам, которые ежедневно борются за жизни людей и опроверг неправдивые утверждения о якобы дорогом лечении за свой счет и не только.
Миф 1 – врачи не лечат без денег
Врачи не требуют денег у меня, многие этому удивляются, но у меня не разу не попросили денег.
Миф 2 – лекарств нет, лечение очень дорогое
За все время я потратил на лекарства не более 1000 грн. Это было то, что действительно отсутствовало в больнице или дополнительно введено в лечение и не предусмотрено больницей. Эти 1000 грн просто смех, на фоне того, что предоставляет больница.
Лечение коронавируса
Миф 3 – платные анализы, рентген и иные обследования
Рентген, анализы, кардиограмма – все делается бесплатно. Платным будет КТ по причине, что делает его частная структура.
Миф 4 – нельзя передавать передачи/еду
Можно, через приёмное отделение. И даже Glovo приезжает. Что вы точно не станете делать, так это есть больничную еду.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в больницах Украины катастрофически не хватает персонала, который ухаживает за больными коронавирусом COVID-19.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.