Больной COVID-19 должен иметь дома две вещи, – Богомолец

Больному коронавирусом, который лечится дома, следует иметь градусник и пульсоксиметр.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Что нужно иметь больному? Градусник, но не для того, чтобы при температуре 38 начинать ее сбивать", – отметила она.

Как подчеркнула врач, с помощью повышения температуры организм борется с вирусом. "Если вы можете терпеть 38,5 – нормально, если можете 39 терпеть – супер. Вирусам значительно труднее, чем вам, потому что в этот момент они просто закипают в той горячей смоле, они там погибают", – пояснила она.

Богомолец посоветовала сбивать температуру только в том случае, если ее нельзя терпеть и если в организме начинаются расстройства.

По ее словам, следует иметь дома и прибор для измерения содержания кислорода в крови – пульсоксиметр. Он покажет, нуждается ли больной в стационарном лечении.

"Если сатурация нормальная, даже при высокой температуре, если даже человек себя плохо чувствует, тогда можно быть дома и дальше проверять показатели в динамике", – сказала врач.

Полную версию блиц-интервью с Ольгой Богомолец читайте на OBOZREVATEL.

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