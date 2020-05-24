Медик объяснила, почему больного с COVID-19 нельзя оставлять дома одного

Больного с коронавирусом опасно оставлять дома одного, независимо от того, с какой степенью тяжести протекает заболевание.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказала терапевт, эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина. "Человеку стало плохо – ему элементарно некому воды подать и вызвать скорую. Он может просто быть не в состоянии дотянуться до телефона", – пояснила она.

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Врач обратила внимание на недостаточную изученность коронавируса и напомнила о случаях стремительного и непредсказуемого развития заболевания.

Вместе с тем, говоря об опасности заражения, она напомнила о множестве случаев, когда ни у одного из членов семьи больного, проживающего с ним в одной квартире, не был обнаружен COVID-19.

Больного с COVID-19 опасно оставлять одного

"Конечно, необходимо ограничить контакт больного с людьми из группы риска. Но близкие люди, которые не входят в группу риска, не должны его оставлять", – подчеркнула медик.

Как писал OBOZREVATEL, председатель совета депутатов муниципального округа Таганский города Москвы (Россия) Илья Свиридов рассказал о нетипичном случае COVID-19 и неожиданной смерти брата. У того не было "экстраординарных" симптомов, но оставленный один дома, мужчина был найден мертвым.