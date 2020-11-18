Больного крымчанина в РФ отправили в штрафной изолятор: омбудсмен сравнила это с пытками

Юрий Сергиенко Общество 00:50, 19.11.2020

Участника организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия считает якобы "террористической", отправили в штрафно изолятор, несмотря на болезнь.

Как сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уточнила, что у Теймура Абдуллаева высокая температура, слабость и удушливый кашель.

Она сравнила такие действия с пытками и бесчеловечным обращением, а также обратилась к своей российской коллега Татьяне Москальковой с требованием обеспечить необходимую медицинскую помощь.

"Призываю прекратить пытки и бесчеловечное обращение, обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи и надлежащие условия содержания", – подчеркнула украинский омбудсмен.

Facebook Людмилы Денисовой.

В свою очередь мать узника Диляра Абдуллаева добавила, что у сына опасный вирус.

"У него высокая температура, но тюремщики не оказали ему медицинской помощи. Вместо этого перевели его в штрафной изолятор", – написала женщина.

Facebook Диляры Абдуллаевой.

Напомним, что российский суд в 2016 году приговорил Абдуллаева к 16,5 годам заключения за "экстремизм и терроризм".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Симферополе ФСБ России не позволила политзаключенному Руслану Сулейманову попрощаться с погибшим 3-летним сыном Мусой.

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