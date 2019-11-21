"Больно за Украину!" Сеть растрогал душераздирающий пост о похоронах бойца

Пользователей сети расстрогал пост о похоронах бойца Объединенных сил, которые прошли в селе Сущаны на Киевщине.

Сержант, военнослужащий 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады Артем Соколов погиб 16 ноября на Донбассе от пули снайпера. Душераздирающую историю о том, как его провожали в последний путь, рассказала в Facebook Наталья Кравец.

Похороны Артема Соколова "Цензор.нет"

"Был тяжелый день – похоронили украинского воина из села Сущаны Киевской области, которого убил на нашей земле вражеский снайпер. Осталась жена, двое детей и бабушка. Больно осознавать утрату, больно за Украину, которую оставляют ее лучшие сыновья", - написала она.

При этом Кравец описала один весьма показательный момент: местный магазин, который находится по пути на кладбище, отказался в этот день брать с людей деньги за кофе. Поступок владельцев поразил скорбящих за воином.

Под постом собралось немало комментариев со словами соболезнования семье погибшего.

"Цензор.нет"

"Цензор.нет"

"Цензор.нет"

Как сообщал OBOZREVATEL, воин бригады быстрого реагирования Национальной гвардии опубликовал в сети пост о том, что будет с войной на Донбассе через полсотни лет, и растрогал украинцев.

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