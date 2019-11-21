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21 ноября • обновлено в 09:22
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"Больно за Украину!" Сеть растрогал душераздирающий пост о похоронах бойца

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Пользователей сети расстрогал пост о похоронах бойца Объединенных сил, которые прошли в селе Сущаны на Киевщине.

Сержант, военнослужащий 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады Артем Соколов погиб 16 ноября на Донбассе от пули снайпера. Душераздирающую историю о том, как его провожали в последний путь, рассказала в Facebook Наталья Кравец.

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Похороны Артема Соколова

Похороны Артема Соколова

"Цензор.нет"

"Был тяжелый день – похоронили украинского воина из села Сущаны Киевской области, которого убил на нашей земле вражеский снайпер. Осталась жена, двое детей и бабушка. Больно осознавать утрату, больно за Украину, которую оставляют ее лучшие сыновья", - написала она.

При этом Кравец описала один весьма показательный момент: местный магазин, который находится по пути на кладбище, отказался в этот день брать с людей деньги за кофе. Поступок владельцев поразил скорбящих за воином.

Под постом собралось немало комментариев со словами соболезнования семье погибшего.

"Больно за Украину!" Сеть растрогал душераздирающий пост о похоронах бойца

"Цензор.нет"

"Больно за Украину!" Сеть растрогал душераздирающий пост о похоронах бойца

"Цензор.нет"

"Больно за Украину!" Сеть растрогал душераздирающий пост о похоронах бойца

"Цензор.нет"

Как сообщал OBOZREVATEL, воин бригады быстрого реагирования Национальной гвардии опубликовал в сети пост о том, что будет с войной на Донбассе через полсотни лет, и растрогал украинцев.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Дураки вы, рагули, столько пацанов теряете, засрав им мозги ...
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фил филька
фил филька
дети донецка лежащие в земле на аллеи ангелов - украинцы? не больно за украину в этом случае?
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Хо Хол
Хо Хол
Ну хоть на пышные похороны заработал, получая 1 тыщу хрувень в день.
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