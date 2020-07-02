Больницы Западной Украины переполнены зараженными COVID-19. Количество инфицированных удвоилось, врачи бьют тревогу

За последний месяц в Украине почти вдвое увеличилось количество госпитализированных из-за эпидемии коронавируса. Если с 18 по 24 мая в больницах насчитывалось 749 зараженных, то за тот же период июня это число возросло до 1410. Наиболее напряженная ситуация на западе страны – Ривненской, Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновецкой областях. В двух последних со вторника, 30 июня, развернули больницы второй волны для приема инфицированных COVID-19. Загруженность койко-мест в этих регионах составляет более 50% при эпиднорме 60%.

Почему эпидемия коронавируса не утихает на западе страны и что будет делать власть, чтобы удержать ситуацию под контролем – читайте в материале OBOZREVATEL.

Коронавирус не проходит, а только усиливается

Основной причиной увеличения количества заражений на Западной Украине эпидемиологи считают пренебрежение нормами карантина. Мол, люди не носят защитные маски в общественных местах и помещениях и не соблюдают дистанцию. Вторая причина – именно на западе из-за близости границ с ЕС живет больше всего заробитчан, в том числе и сезонных. Они начали завозить коронавирус из Италии еще в марте-апреле.

"Во Львове фактически куда-угодно можно зайти без маски, в том числе и в транспорт. По области маршрутки ходили даже в жесткий карантин, а сейчас –тем более. Люди едут, как селедка в банке. Всем надо ехать на работы, еще куда – сидеть без денег тоже долго не будут. На прошлой неделе запустили электрички по области. По районам люди вообще забыли о существовании масок – живут так, как будто вируса не существует. Вот вам и статистика", – рассказала OBOZREVATEL о ситуации на Львовщине одна из жительниц области Мария.

Похожие тенденции по остальным регионам Западной Украины, особенно в селах, в которых люди не придерживаются карантина, свободно посещают религиозные собрания. Исключения – где есть контроль местных властей или управления полиции, имеющих возможность штрафовать за нарушения.

"За последние четыре недели во Львове растут все показатели: количество обращений, госпитализаций – больше всего. Если раньше у нас среди 70 больных в стационаре были единицы, то теперь таких 20-30%. Чем больше люди между собой общаются и чем больше больных с легким течением выходят на улицу, не соблюдают дистанцию, руки не обрабатывают, масок не носят – тем больше распространяется эпидемия. Например, на Львовщине в селе Раковец есть источник, где на выходных на одном квадрате стояло три человека. Все без масок, потому что на улице. Но если туда пошел один больной, то заразил двух-трех. Так же и в церковь ходят, в гости, в магазины", – рассказал OBOZREVATEL заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

Эпидемия коронавируса в Украине

По его словам, вирус не ослабевает. Сейчас в инфекционке лечатся почти 200 больных, 75% из них тяжелые. Четверть госпитализированных – в возрасте от 18 до 50 лет.

"У них пневмония, всем нужен кислород, лечатся по 2-3 недели, бывает, что и по месяцу. Выздоровление наступает очень медленно. Человек в сознании, но без кислорода дышать не может. Поэтому кислородная терапия является обязательной. Не исключено, что вскоре может возникнуть вопрос с кислородными точками или рабочим состоянием сети", – заметил медик.

В больницах Черновицкой области по состоянию на 1 июля лечатся 443 человека, рассказали OBOZREVATEL в областной администрации. Из них в 171 пациента подтвержден COVID-19, остальные – с подозрением. 42 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 35, на аппаратах искусственной вентиляции легких – один. За минувшие сутки в больницы госпитализировали 41 человека.

Городские больницы Ивано-Франковска почти заполнены зараженными коронавирусной инфекцией, заверил мэр Руслан Марцинкив.

"Через неделю некуда будет класть людей, если не привлечем другие больницы и отделы", – призвал он на еженедельном совещании еще во вторник, 30 июня.

Похожая ситуация по другим регионам Западной Украины. В частности, ривненские врачи говорят, что полностью заполнен инфекционный корпус городской больницы, свободных мест уже нет, все пациенты с тяжелым течением заболевания. Такая же ситуация и на Закарпатье, где количество больных за последний месяц увеличилась в разы. Эпидемиологи говорят, что подобная проблема вскоре ждет Одесскую область, куда массово поехали туристы.

Что будет делать власть

Несмотря на надежду властей, что Украине удастся обойти худший сценарий развития эпидемии, президент Владимир Зеленский считает, что с такой динамикой, как сейчас, медицине стоит готовиться ко второй волне. Правительство уже занялось подготовкой больниц, а глава Минздрава Максим Степанов добавил, что медики будут госпитализировать только пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания.

"Есть рост количества больных. Львовская область – на первом месте по количеству Киев – традиционный лидер, из-за большой плотности населения и количества людей. Черновецкая и Ривненская области вырываются в лидеры. Возможно, в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта", – напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ривненщина и Львовщина останутся в лидерах

По прогнозам рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, больше всего больных до конца недели будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье, Ривненщине, Одесщине и в Киеве. Основная причина – увеличение контактов среди населения. В общем, при сохранении текущей тенденции уже в конце июля суточное количество новых инфекций в Украине может превысить 2 тысячи.