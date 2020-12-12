COVID-19 "пожалел" Кировоградщину или цифры врут? Что на самом деле происходит в самом "незараженном" регионе. Эксклюзив

Кировоградская область одна из немногих, где регистрируется относительно очень мало случаев заражения коронавирусом. Однако ситуация в больницах и поликлиниках тут мало чем отличается от других регионов.

Другое дело, что в области делается мало тестов, ждать их результаты приходится по несколько дней. А сами данные тестов вызывают сомнения. При этом больницы забиты пациентами с воспалениями легких.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Тесты врут, статистике верить не стоит?

Семь смертельных случаев от коронавируса только по данным на 11 декабря для Кировоградской области стало шоком. Многие говорят, что это много для региона, где, судя по статистике, тишь и благодать. Такое впечатление, что вирус обошел стороной эту область. Она всегда занимает последние места в списке по заболеваемости COVID-19 по стране.

Так, 11 декабря тут заболело всего 177 человек. А семеро умерших составляют почти 4% от числа заболевших. И это большая цифра даже для всей Украины, ведь официально утверждается, что уровень смертности у нас менее 2%.

Кировоградская область - последняя в Украине по количеству случаев коронавируса. Сайт СНБО

На самом деле все не так просто. По словам волонтера из Кропивницкого Инны Колпак, их самих удивляет такое маленькое число выявленных случаев коронавируса.

"Бывало, когда утром сдают ПЦР-тест в одной лаборатории и получают отрицательный результат. И в этот же день сдают еще раз тест после обеда в другой лаборатории и результат уже положительный. Это очень странно", – рассказывает OBOZREVATEL Инна.

Больных мало, а смертность высокая

При этом по словам волонтера, в больницах очень много людей с воспалением легких, не подтвержденным тестом на коронавирус.

"В чем причина, трудно сказать. Может быть делают неправильный забор материала. Также наш глава лабораторного центра утверждает, что результаты теста у них готовы через два часа. На самом деле это неправда. Выводов ждут по 3-4 дня. Он советует в таких случаях звонить ему, но трубку не берет. Замкнутый круг", – рассказывает Колпак.

Тесты не подтверждают инфекцию

К тому же многие жители области лечатся сами дома, или под наблюдением семейного врача. Тесты далеко не все сдают, просто сидят дома. По причине того, что результаты тестов задерживаются, умершим далеко не всегда в справке о смерти пишут диагноз "коронавирус". В результате люди умирают от тромба, легочной недостаточности, осложнений сахарного диабета и т.п.

Медиков не хватает, остались лишь самые стойкие

В Кропивницком есть проблема и с вызовом скорой помощи, которая приезжает через раз.

"У нашего волонтера от коронавируса умерла жена. Да, у нее была гипертония, повышенный сахар. Вызвали скорую. Так врач даже не поднялся в квартиру, пришла только медсестра. Она на расстоянии вытянутой руки стала мерять ей температуру. Когда ей говорят, что у женщины гипертония, давление. В результате через 15 минут женщина скончалась. Тогда медсестра спустилась и сказала врачу, что там уже все, она умерла. Это был очень некрасивый случай. Умершей женщине был всего 51 год", – рассказывает Инна Колпак.

В то же время в Кропивницком, как и во всей Кировоградской области, не хватает ни врачей, ни медицинского персонала. Все, кто хотел, уволились уже весной и летом. Остались самые стойкие. Но их катастрофически не хватает. Часто даже передачку некому отнести к больному.

Медперсонала в больницах не хватает

Медикам области за последний месяц зарплату задержали на три недели. "Аванс выдали, а зарплату задержали. Хорошо, что в Кропивницком врачи и медперсонал получает муниципальные надбавки, хоть смогли продержаться", – говорит волонтер.

Много врачей сами заражаются и болеют. Так еще весной в двух опорных больницах Кропивницкого переболели 200 человек персонала. Два врача, братья – один со скорой, второй из детской инфекционной – скончались.

Тогда медики не имели никаких средств защиты. Да и сейчас им не хватает этого. "Я знаю, что в областной больнице люди шьют защитные халаты из одноразовых хирургических простыней сами. Там к защите подходят ответственно и делают, что могут. Они даже сделали в приемном отделении душевую, потому что через приемник ходят разные люди, легко могут занести вирус. В то же время на складах лежит больше тысячи защитных костюмов, которые закупались возможно за бюджетные деньги, и которые никуда не годятся. В них летом ужасно жарко, а зимой очень холодно.

Но надо сказать, что и медики часто очень безответственно относятся к своей защите. Приходишь в больницу, там они сидят и маска под носом. Еще весной мы закупали для них специальные прозрачные защитные щитки. Так я почти ни на ком их не вижу", – говорит Инна Колпак.

Много медиков болеют

Пациенты нападают на врачей

А в последнее время медицинский персонал больниц области стал подвергаться опасности. "Вероятно из-за того, что коронавирус вызывает панические атаки, а порой и из-за того, что попадаются и не очень адекватные пациенты, они нападают на врачей. В последнее время по два-три случая в неделю. Был случай, когда пациент не выпускал из палаты врача, пока та его не положит в больницу. Мы добиваемся того, чтобы патрульная полиция хотя бы почаще навещала эти больницы, чтобы контролировать ситуацию", – говорит волонтер.

Например, подобный случай произошел в Центральной городской больнице Кропивницкого. Там в палате интенсивной терапии находился тяжелый больной, которого даже пришлось интубировать, т.е. подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из-за этого родственники пациента напали на доктора и стали угрожать ему физической расправой.

Не хватает кислорода

На Кировоградщине, так же как и по всей Украине, не хватает кислорода. Кислородную станцию в областной больнице установят только 15 января. Пока же выкручиваются, как могут. По словам волонтера, используют баллоны, в которых газа хватает впритык. Очень мало тут и кислородных концентраторов.

"Наша область не такая богатая как, например, Одесская, где волонтеры молодцы, поставили концентраторы на поток, дают их напрокат больным. Тут такого нет", – говорит волонтер.

В больницах области не хватает кислорода

В Кропивницком есть больница, в которой многие палаты еще несколько лет назад были переоборудованы и туда подвели кислородные трассы, там была и кислородная станция. Однако ее неожиданно передали под лечение больных, которым необходим гемодиализ. "Хотя общественники и врачи говорили, что может наступить такой момент, когда кислородные палаты понадобятся в большом количестве. Например, война или эпидемия. Никто не послушал. Теперь я даже не знаю, осталась ли там эта кислородная станции", – отмечает волонтер.

Тяжелая ситуация в районах. Там, в лучшем случае, по два кислородных концентратора по 10 литров на отделение. Поэтому тяжелых больных с области стараются доставлять в Кропивницкий, тут хоть что-то есть.

Скорые на вызов приезжают через раз

Самая тяжелая ситуация сейчас в области у семейных врачей. К ним каждый день под дверями выстраиваются десятки, а то и сотни больных.

"Мне обрывают телефон даже ночью. Отказать неудобно, если я вижу, что звонит внучка бабушки 80-ти лет, у которой сатурация уже 80, а скорая к ней не едет, хоть ты лопни. Сама звоню в скорую, начинаю выяснять в чем дело. На самом деле мне кажется, что очень пожилых людей просто не хотят брать в больницы, чтобы не показывать смертности. Это мое такое мнение. Говорят, у нее нет подтвержденного теста. Конечно, если его неделю нужно ждать, а у человека уже половина легких не работает!" – возмущается одна из семейных врачей Кировоградской области.

"Мы сейчас как на войне, только за дверью не раненые, а люди, которые еще вчера ходили без маски. А сейчас они врываются в кабинет и требуют к себе особого отношения. Они еще не в таком состоянии, чтобы в больницу ехать, у них только температура поднялась до 37,5, а они быкуют, угрожают, кричат. Люди, носите маски, сидите дома, не лезьте в общественный транспорт, не ходите в рестораны и в церкви. И может быть вас пронесет, вы доживете до вакцинации", – делится еще одна семейный врач из Кропивницкого.

Судя по всему, в Кировоградской области ситуация с коронавирусом ненамного лучше, чем в Одесской или Харьковской. Однако искаженная статистика не показывает реальной картины. И катастрофа может наступить в любой момент. Тогда ни мест, ни кислорода не хватит, чтобы спасать людей. А медикам придется буквально выбирать – кого госпитализировать, а кого оставит дома умирать.