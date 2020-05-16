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16 мая • обновлено в 16:59
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Больницы в Украине скрыли количество зараженных коронавирусом медиков – Ляшко

  • Руководители украинских медучреждений скрывали данные о количестве подцепивших COVID-19 работниках

  • Из более 3 тыс. случаев по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого второго медика

  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пригрозил последствиями

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Руководители больниц в Украине не сообщают Государственной службе по вопросам труда обо всех случаях заражения коронавирусом COVID-19 среди медработников.

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Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам очередного совещания с работниками Гоструда, Госпродпотребслужбы и Министерства здравоохранения.

Руководители больниц скрывают данные о заражении медиков

Руководители больниц скрывают данные о заражении медиков

"О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим", – отметил он.

По словам Ляшко, с более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медработников по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого второго медика.

"Расследование сегодня завершено только в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессиональной деятельностью и болезнью", – подчеркнул главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 мая в Украине зарегистрировано 3420 случаев коронавируса среди медиков.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения медики вирус
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