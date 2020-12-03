Больницы в Украине искажают статистику по COVID-19, чтобы не получить по голове, – врач

Украинские больницы подают неправильные данные в статистику по количеству кислорода для лечения больных коронавирусом, вследствие чего в некоторых городах возникает его нехватка.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 3 декабря заявил главный анестезиолог Министерства здравоохранения, профессор Сергей Дубров. Он объясняет такие действия нежеланием руководства медучреждений быть наказанными со стороны ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Врач привел несколько подобных случаев. Один из них произошел в Житомире во время визита министра здравоохранения Максима Степанова. Тогда он обнаружил, что в учреждении на самом деле в два раза меньше кислорода, чем указано в статистике.

Сергей Дубров. кадр видео

Еще один случай произошел во время визита Дуброва в одну из больниц Киева. Там оказалось на 33 кислородные точки меньше, чем в поданном отчете.

"Мы часто видим дописывание кислородных точек, количества бригад анестезиологов… Это делается, чтобы показать, что мы лучше, и чтобы не получить "сверху" по голове", – пояснил Дубров.

Анестезиолог призвал руководителей больниц перестать врать и подавать корректные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры рассказали, как в Одесской больнице №5, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает кислорода. Вследствие этого люди умирают, а их тела лежат в палатах вместе с живыми.

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