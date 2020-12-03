Больницы в Украине искажают статистику по COVID-19, чтобы не получить по голове, – врач

Украинские больницы подают неправильные данные в статистику по количеству кислорода для лечения больных коронавирусом, вследствие чего в некоторых городах возникает его нехватка.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 3 декабря заявил главный анестезиолог Министерства здравоохранения, профессор Сергей Дубров. Он объясняет такие действия нежеланием руководства медучреждений быть наказанными со стороны ведомства.

Врач привел несколько подобных случаев. Один из них произошел в Житомире во время визита министра здравоохранения Максима Степанова. Тогда он обнаружил, что в учреждении на самом деле в два раза меньше кислорода, чем указано в статистике.

Еще один случай произошел во время визита Дуброва в одну из больниц Киева. Там оказалось на 33 кислородные точки меньше, чем в поданном отчете.

"Мы часто видим дописывание кислородных точек, количества бригад анестезиологов… Это делается, чтобы показать, что мы лучше, и чтобы не получить "сверху" по голове", – пояснил Дубров.

Анестезиолог призвал руководителей больниц перестать врать и подавать корректные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры рассказали, как в Одесской больнице №5, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает кислорода. Вследствие этого люди умирают, а их тела лежат в палатах вместе с живыми.

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