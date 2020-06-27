Больницы Украины готовят к третьей волне зараженных COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины готовит больницы страны к третьей волне зараженных COVID-19 в связи с ростом заболеваемости.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, на данный момент больницы заполнены в среднем на 16%.

При этом в некоторых медицинских учреждениях остаются свободными 40-50% коек.

Степанов отметил, что показатель летальности в следствие осложнений от коронавируса в Украине снизился, в частности среди врачей.

"На сегодня (показатель летальности – ред.) в Украине составляет 2,6%, тогда как в Германии – 4%, в Испании – 9,5%... Эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах", – добавил министр.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за роста ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией карантин могут усилить в 13 областях Украины.