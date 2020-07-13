Больницы трех областей Украины получили ИФА-тесты от Фонда Порошенко

Больницы Львовской, Запорожской и Ровенской областей получили от Фонда Порошенко очередную партию ИФА-тестов, которые обнаруживают антитела на коронавирус.

Их передали в медучреждения партийцы "Европейской Солидарности", сообщила пресс-служба политсилы, поскольку несмотря на 5-месячную продолжительность эпидемии, во многих регионах тест-систем до сих пор не хватает.

Как отметил главный врач КНП "Бердянское территориальное медицинское объединение" Дмитрий Егоров, медучреждение очень ждало таких тестов, ведь сейчас в городе продолжается курортный сезон, Бердянск принимает гостей со всех уголков Украины, поэтому важно иметь ресурсы для диагностики.

Фонд Порошенко передал тест-системы больницам. Европейская Солидарность

"Благодаря Фонду Порошенко от себя лично, от коллектива и от всех жителей Бердянска за эти высокоточные тесты. Они позволят нам быстро и качественно провести диагностику и исключить у людей наличие коронавируса. Спасибо, что вы уже регулярно оказываете помощь – это и отремонтированные аппараты ИВЛ, и средства индивидуальной защиты, а теперь – еще и высокоточные тесты", – отметил главный врач.

Больницы получили ИФА-тесты от Фонда Порошенко. Европейская Солидарность

2000 тестов получили лаборатории Львовского областного центра общественного здоровья и Львовского областного центра крови. Тест-системы передал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка. Он отметил, что сейчас Львовщина требует увеличения количества тестов, поэтому благодаря помощи Фонда Порошенко это удастся сделать.

"Львов до сих пор остается проблемным городом в борьбе с Covid-19. Поэтому Фонд Петра Порошенко продолжает оказывать помощь. Сейчас технические модели проведения тестирования уже налажены, и мы постепенно довозим дополнительные партии тестов", – сказал он.

Медучреждения получили партию ИФА-тестов от Порошенко. Европейская Солидарность

1000 тестов передали в Ровенскую центральную городскую больницу. В период карантина концентрация больных COVID-19 стала едва ли не самой высокой в области. Ведь там лечат пациентов не только из областного центра, но и из районов Ровенской области.

"Мы перепрофилировали целый корпус, и работаем так уже на протяжении четырех месяцев. Лечим тяжелых больных с COVID-19, которые имеют сопутствующие заболевания. Это довольно мощная нагрузка, но пока, к счастью, удается с ней справиться. К тому же помощь от Фонда Порошенко для нас сейчас очень важна еще и потому, что в городе открывают дошкольные учебные заведения, а перед этим персоналу садов нужно обязательно провести тестирование. Благодаря полученным тестам мы сможем начать такие обследования уже в ближайшее время", – отметил главный врач Ровенской ЦГБ Евгений Кучерук.

Порошенко передал партию тест-систем в медучреждения. Европейская Солидарность

В целом Фонд Порошенко уже доставил в Украину 31 000 высокоточных ИФА-тестов производства Roche, которые поступают в медучреждения страны. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса было потрачено более ста миллионов гривен.

Медучреждения трех областей получили ИФА-тесты от Фонда Порошенко. Европейская Солидарность

В частности, Фонд Порошенко вместе с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и обеспечение расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. Первые партии костюмов были доставлены из Китая еще в начале апреля, их оперативно передали в очаги возгорания коронавируса – в частности, в Черновцы, в Монастырискую больницу на Тернопольщине, в столичные больницы, а также в Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Львовскую, Ровенскую области .

Как повидоомляв OBOZREVATEL, Петр Порошенко передал помощь для восстановления семейной кузницы "Дархан" в Надворной на Прикарпатье. Ее основал Дмитрий Эйдер – отец Андрея Эйдер, украинского моряка, захваченного в плен во время российской агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года.