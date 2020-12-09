Больница под Кропивницким полгода не может найти анестезиолога: обещают 100 тысяч и квартиру

Больница в поселке Смолино Кировоградской области ищет анестезиолога, предлагая ему 100 тысяч гривен "подъемных" и квартиру.

С такими обещаниями выступил голова поселка Николай Мазур, передает "Суспільне". Отмечается, что местную больницу закроют, если специалиста не найдут за два следующих месяца.

Поиски кандидата на эту должность ведут уже полгода. Анестезиологов критически не хватает и в других регионах Украины.

Финансирование Смолинской медико-санитарной части приостановили с ноября 2020 года. По условиям договора, в учреждении должно быть два анестезиолога.

Единственный анестезиолог Смолинской медсанчасти Станислав Заболотный рассказал, что работает один с 1997 года.

Директор больницы Александр Фролов сообщил, что они не получили от Национальной службы здоровья 800 тысяч гривен на зарплаты, лекарства и питание. Зарплатная задолженность – 538 тысяч гривен. Больных лечат благодаря запасам и помощи местных аграрных предприятий.

С поселкового бюджета для стационара больницы выделили 800 тысяч гривен. Деньги "забрали" у сферы образования. Однако, по словам главы Смолино, больше удерживать это учреждение своими силами не могут.

"В 2020 году мы выделили медсанчасти больше 6 миллионов гривен. И это предел. Большей суммы мы не сможем себе позволить", – сказал Мазур.

Как писал OBOZREVATEL: