"Больная страна": волонтер из ЕС рассказал о жуткой жизни в России

В России у граждан множество проблем, а условия жизни в стране гораздо хуже, чем в Украине.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал Йонас Охман - кинодокументалист и журналист, один из создателей международного волонтерского проекта Blue/Yellow, который помогает Украине.

Он рассказал, что еще до войны в Грузии (2008 год. - Ред.) жил несколько месяцев в разных городах России: в Волгограде, Краснодаре, Перми.

"Возможно, я не понял всего, но это действительно больная страна. Там все еще печальнее, чем в Украине. Бедность, всякая ерунда, какие-то непонятные вещи происходят, агрессивные люди..." - рассказал волонтер.

"Риторика на телевидении настораживала уже тогда, например, рассказывали, что Сталин – нормальный мужик. Сейчас общаться с друзьями в России я просто не могу, мы не можем найти общий язык. Да и вообще я в списках ФСБшных террористов", - добавил он.

Йонас Охман

Как писал "Обозреватель", ранее на Западе пояснили разницу между Украиной и Россией.