Киевлянка Елена Ганцяк в марте заболела коронавирусом и поначалу врачи не хотели подтверждать ее диагноз.

В интервью "Фактам" она рассказала, как протекала ее болезнь и как находясь дома под наблюдением семейного врача смогла вылечиться с помощью витаминов.

По словам киевлянки, она обратилась к врачу с недомоганием, предположив, что заразилась COVID-19. Доктор отмахнулась: мол, обычное ОРВИ, но все-таки назначила общий анализ крови, экспресс-тест на коронавирус, рентген. Результаты анализов, как и рентгеновский снимок, окончательно убедили семейного врача, что опасной инфекции нет. Специалист предписала лечение, но оно не помогало. И Елена все-таки настояла на том, чтобы проверить легкие на КТ.

"На КТ определили, что правое легкое имело вид "матового стекла". Это указывает на то, что организм поражен коронавирусом. Там же измерили насыщение крови кислородом (сатурация). Показатель был 85 процентов — на 12 меньше нормы", – рассказала женщина.

Семейный врач, увидев снимки и показатель сатурации, ужаснулась и сразу предложила вызывать скорую для госпитализации в стационар. Аргумент был железным: "Пациенты с гораздо лучшим КТ, чем у вас, лечатся в больнице!". Но Елена приняла решение лечиться дома.

"Семейный врач назначила антибиотики и лекарства, которые применяются при обструктивных бронхитах и воспалении легких: иммунные препараты, средства для разжижения мокроты и уменьшения воспаления. А по настоянию мужа каждый день я начала принимать большие дозы (по 35 и больше граммов) аскорбиновой кислоты в капсулах (витамин С), запивая большим количеством воды", – рассказала инфицированная.

За один раз она принимала по четыре грамма этого витамина, но его количество менялось в зависимости от состояния здоровья.

"Как только начинается кашель, дыхание затрудняется, сразу пью две капсулы (каждая по два грамма) витамина С. При следующем приступе - повторяю. Даже при больших дозах (до 80 граммов) никакой реакции желудка и кишечника не возникло, хотя у меня, кстати, с детства хронический холецистит. Когда организм считает, что витамина С слишком много, то показывает это урчанием в животе. А при чрезмерном количестве может возникнуть и диарея. Тогда нужно сделать паузу в течение нескольких часов, чтобы вывести избыток витамина из организма. Важно знать, что витамин С очень любит воду. Каждый раз я запиваю капсулы половиной или полным стаканом воды (фильтрованной – кипяченой – остывшей). Также пью щелочной раствор: одна чайная ложна соды на 0,5 литра теплой кипяченой воды. В жаркий день употребляю до 2,5 литра жидкости", – поделилась она.

По словам Елены, именно витамин С стал для нее чудодейственным лекарством в борьбе с коронавирусом.

Однако Елена не советует кому-либо повторять свой опыт без консультации с врачом. К приему витамина С имеются противопоказания. Елена обязательно согласовывает каждый шаг своего лечения с медиками, имеющими опыт применения больших доз аскорбиновой кислоты.

Кроме этого, Елена принимает каждый день витамин D и витамины группы В – В1, В2, В6, В12. Также употребляет добавку магния. Планирует дополнить лечение микроэлементами – цинком и селеном.

Сейчас Елена придерживается диеты, ограничивающей углеводы, которую ей порекомендовал врач-пульмонолог.

"Не ем картофеля, макарон, слизистых каш типа овсянки. Налегаю на овощи: тушеную капусту, овощное рагу. В эти блюда в конце приготовления добавляю пару зубчиков чеснока. Кстати, заметила, что притупилось восприятие запахов, вкусовых ощущений. Когда готовлю обед, муж говорит: "Ммм, как пахнет!", а я еле ощущаю аромат. Стараюсь чаще есть морскую рыбу, например скумбрию. Это источник полезных жирных кислот омега-3", – рассказала Елена.

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