"Итальянцы к нам не приходили": музей в Радомышле втянули в коронавирусный скандал

В музее домашней иконы "Радомысль" (находится в Радомышле Житомирской области) опровергли информацию, что больная коронавирусом жительница Радомышля была их посетительницей. Такую новость 13 марта распространили украинские СМИ с ссылкой на источники. И добавили, что якобы за полторы недели до визита пенсионерки музей посещали туристы из Италии.

"На самом деле там не было этой женщины, а тем более, группы туристов из Италии, которые целовали у нас иконы", – возмутились в пресс-службе замка-музея "Радомысль".

Глава города Радомышля Владимир Тетерский говорит, что новость о посещении пенсионеркой музея прочел в СМИ. И пытался проверить, но подтверждения этой информации не нашел.

Замок "Радомысль" wikipedia.org

"Она посещала церковь, это подтвердили и родственники. Но о том, что была в музее иконы, который находится в нашем городе, информации нет. Мы уже выяснили, кто был в церкви. Установили всех людей, поговорили с ними и предупредили, как себя вести и на что обращать внимание. Это небольшая церквушка, в которой в тот день было около двух десятков человек", – сказал Тетерский.

Напомним, что 12 марта коронавирус нашли у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Известно, что жительница Радомышля недавно вернулась из Польши. Также после возвращения в Украину она посещала церковь, где могла заразить людей.

Кроме того, в Радомышле ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

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