Загоняли в лагеря смерти: как Болгария в годы войны не отдала ни одного еврея

10 марта 1943 года железнодорожные вагоны въехали в Болгарию по приказу Адольфа Эйхмана, одного из ключевых организаторов "окончательного решения". Поезда прибыли для перевозки всех болгарских евреев в лагерь смерти в Треблинке. С 3 часов ночи полицейские выгоняли евреев из их домов. Их доставили под дулом пистолета в центры сбора, находящиеся в школах и других местах, в ожидании поездов. И тем не менее, ни один еврей из Болгарии не был депортирован. На тот момент в стране насчитывалось около 49 000 евреев, что составляло менее одного процента болгарского населения.

То, что произошло, было одним из самых вдохновляющих, но наименее известных событий Трагедии. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Несколькими годами ранее Болгария присоединилась к Германии, чтобы избежать своего уничтожения нацистской военной машиной. Правящая партия Болгарии была профашистской и приняла антисемитское законодательство так же, как нацисты в Германии. Принятый Закон о защите нации ограничивал права евреев, запрещал смешанные браки и заставлял евреев носить желтые звезды для того, чтобы отделить их от других людей. Но в отличие от остальных народов Европы, болгарское население не приняло эти законы. Болгары не рассматривали несколько тысяч евреев, которые жили в стране, как угрозу. Почти все слои болгарского общества выступили против законов, люди массово писали письма в парламент и царю Борису III.

Затем, в начале 1943 года, правительство согласилось с требованиями Германии депортировать всех болгарских евреев. Немецкие власти заявили, что евреев будут отправлять в трудовые лагеря, где им разрешат выкупить себя за их предполагаемые преступления. Депортации должны были начаться 10 марта. Поезда въехали в страну, готовые доставить человеческий груз в лагеря смерти. Казалось, что евреи Болгарии обречены на ту же судьбу, что и другие евреи Европы.

Вместо этого практически все население объединилось, чтобы спасти еврейских людей. Оппозицию возглавила болгарская церковь. "Если мы, церковь, допустим депортацию евреев, мы предадим наши самые священные обязательства", — заявил преподобный Борис Харалампиев. — "Мы должны помочь!".

"Вся болгарская православная церковь будет защищать евреев", — сказал митрополит Кирилл. Кирилл послал письмо королю Болгарии, прося его сжалиться над евреями. Он также сказал начальнику полиции, что не примет решение правительства о депортации евреев, подразумевая, таким образом, что будет всячески препятствовать.

Когда наступил роковой день, Кирилл с толпами болгар пришел в центры и сказал испуганным евреям: "Дети мои, я не позволю этому случиться с вами. Я лягу на железнодорожные пути и не дам вас забрать". Митрополит встретился с царем и сказал ему, что эти злые намерения немцев угрожают его бессмертной душе. Толпы шествовали по всей стране. Болгары распечатали тысячи поддельных свидетельств о крещении евреев, рискуя собственной жизнью. "Будь это один или 1000 евреев – я сделаю все, чтобы спасти невиновных. Бояться нечего, нацисты могут лишить меня жизни лишь один раз", — объяснил священник, распечатавший тысячу документов. Фермеры в сельской местности угрожали лечь на железнодорожные пути, чтобы поезда не смогли проехать. Пекари в городах прятали евреев в своих печах.

Политический аппарат Болгарии также восстал против угнетения еврейского населения. Фашистский политик Димитур Пешев открыто выступил против депортации и отправил письмо премьер-министру с 43 подписями от членов парламента со всего политического спектра. "Такая мера неприемлема не только потому, что люди болгарского гражданства не могут быть высланы за пределы Болгарии, но и потому, что это будет иметь катастрофические убытки и приведет к зловещим последствиям для страны. Это нанесло бы незаслуженное пятно на честь Болгарии". Объясняя решение уйти со своей собственной партией, Пешев сказал: "Я не мог оставаться равнодушным. Моя совесть и осознание серьезных последствий, как для людей, так и для моей страны, не позволяют мне этого".

Царь Борис III отступил и отменил приказ. После двух месяцев скитаний испуганные евреи Болгарии вернулись в свои дома, к большому разочарованию нацистов. "Я твердо убежден в том, что премьер-министр и правительство желают и стремятся к окончательному и радикальному решению еврейской проблемы," — написал посол Германии в Болгарии своим руководителям в Берлин. — "Однако им мешает менталитет болгарского народа, которому не хватает идеологического просвещения, которое у нас есть".

Фюрер был в ярости. На встрече с царем Борисом III он потребовал депортации всех болгарских евреев: "Гитлер пришел в ярость, когда я отказался от его требований", – вспоминал король. — "Крича, как сумасшедший, он обвинял, угрожал мне и Болгарии. Это было ужасно. Но я не сдался!" Борис III спокойно сказал разъяренному немецкому лидеру, что Болгария нуждается в евреях для трудовых проектов. Гитлер не верил царю, но он не хотел потерять военного союзника. Он потребовал, чтобы все еврейские мужчины были перемещены из городов в трудовые лагеря. Около 20 000 евреев действительно были перемещены из городов в сельскую местность, но никто не был отправлен за пределы страны. Депортации из Болгарии никогда не происходили. В результате Болгария была единственной страной в Восточной Европе, еврейское население которой оставалось неизменным на протяжении всей Трагедии. Это было известно, как "чудо еврейского народа" Болгарии, но эпизод не получил того внимания, на которое он заслуживает.

В четырехтомной энциклопедии "Холокост" сказано о количестве евреев, которых лишили жизни во Второй мировой войне.

Некоторые цифры:

Польша (в границах на сентябрь 1939 года) – 3 млн человек;

Венгрия – 569 тысяч;

Румыния – 287 тысяч;

Дания — 60 человек;

Финляндия — 7 человек;

Болгария – 0 человек.

Причиной незнания героических действий болгарского народа во время войны было то, что советское правительство скрывало информацию о спасении, не желая отдавать должное монархии и церкви, которых Советы считали врагами. Поэтому до конца коммунистического правления в Болгарии не было выпущено документации по этому вопросу. В отличие от большинства граждан оккупированной Европы, которые не выступали против депортации своих евреев и, в некоторых случаях, активно помогали нацистам, болгары проявили храбрость и гуманность в отстаивании того, что для них было морально правильным.

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