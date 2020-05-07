Коронавирус ударил по новым странам, мощно атаковав мир: статистика по COVID-19 на 7 мая. Постоянно обновляется

За минувшие сутки, 6 мая, больше всего новых случаев заражения COVID-19 наблюдалось в Мексике, Панаме и Гондурасе.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, по всему миру погибли больше 265 тысяч человек. При этом количество зараженных превысило 3,8 млн человек. В Украине больных почти 13,7 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 13 691 человек. Умерли 340 пациентов, выздоровели – 2396.

По всему миру скончались уже более 265 тысяч пациентов. Количество зараженных превысило 3,8 млн, выздоровели – 1,3 млн.

В Израиле заявили о создании эффективного препарата против COVID-19.

Главное за 7 мая:

9:20 – Американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

09:15 –Помощник Папы Римского Франциска заразился коронавирусом. Это уже 12-й случай заболевания COVID-19 в Ватикане.

08:50 – Лечение тяжелых пациентов с коронавирусом антикоагулянтами, которые замедляют свертывание крови, повышает шансы на выживание, убеждают американские ученые.

08:44 – В Испании из-за пандемии COVID-19 продлили чрезвычайное положение минимум на две недели. Таким образом, режим общенациональной изоляции в стране продлится по меньшей мере 10 недель. По количеству подтвержденных случаев заражения Испания занимает второе мест после США – почти 254 тысяч больных.

08:38 – В Германии суперкомпьютер вычислил лекарства от COVID-19.

08:11 – В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Лабораторно диагноз COVID-19 там подтвердили в пяти пациентов и десяти медработников.

07:45 – Новый тип коронавируса COVID-19 начал активно мутировать, что значительно затрудняет создание вакцины против него, заявили ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории США.

07:18 – В Ривненской области произошла вспышка COVID-19 – 37 новых случаев заражения.

03:33 – Президент США Дональд Трамп в разгар пандемии решил отменить карантин ради спасения экономики.

02:45 – Врач предупредил, что существует опасность заражения COVID-19 при покупке кофе на вынос, если продавец является бессимптомным носителем.

01:20 – В отказавшейся от карантина Швеции отчитались об "ужасающем" количестве жертв COVID-19.

00:24 – Швеция, где решили не вводить общий карантин для населения, приближается к 3 тысячам жертв COVID-19 с 87 новыми летальными случаями, включая ребенка в возрасте до 10 лет. Государственный эпидемиолог назвал эти цифры ужасными. В подсчете на миллион населения количество погибших в Швеции больше, чем в США.

00:19 – В Бразилии коронавирус подтвержден у более 121,6 тысячи человек, скончались более 8 тысяч. Выздоровели в стране 22,8 тысяч пациентов.