Болезнь ударила по Гондурасу и Мексике: статистика по коронавирусу на 7 мая. Постоянно обновляется

За минувшие сутки, 6 мая, больше всего новых случаев заражения COVID-19 наблюдалось в Мексике, Панаме и Гондурасе.

Всего от осложнений вызванных коронавирусом по всему миру погибли больше 265 тысяч человек. При этом количество зараженных превысило 3,8 млн человек. В Украине больных больше 13 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 13 184 человек. Умерли 327 пациентов, выздоровели – 2097.

По всему миру скончались уже более 265 тысяч пациентов. Количество зараженных превысило 3,8 млн, выздоровели – 1,3 млн.

В Израиле заявили о создании эффективного препарата против COVID-19.

Главное за 7 мая:

03:33 – Президент США Дональд Трамп в разгар пандемии решил отменить карантин ради спасения экономики.

02:45 – Врач предупредил, что существует опасность заражения COVID-19 при покупке кофе на вынос, если продавец является бессимптомным носителем.

01:20 – В отказавшейся от карантина Швеции отчитались об "ужасающем" количестве жертв COVID-19.

00:24 – Швеция, где решили не вводить общий карантин для населения, приближается к 3 тысячам жертв COVID-19 с 87 новыми летальными случаями, включая ребенка в возрасте до десяти лет. Государственный эпидемиолог назвал эти цифры ужасными. В подсчете на миллион населения количество погибших в Швеции больше, чем в США.

00:19 – В Бразилии коронавирус подтвержден у более 121,6 тысячи человек, скончались более 8 тысяч. Выздоровели в стране 22,8 тысяч пациентов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!