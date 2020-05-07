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7 мая • обновлено в 06:26
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Болезнь ударила по Гондурасу и Мексике: статистика по коронавирусу на 7 мая. Постоянно обновляется

1.6т
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За минувшие сутки, 6 мая, больше всего новых случаев заражения COVID-19 наблюдалось в Мексике, Панаме и Гондурасе.

Всего от осложнений вызванных коронавирусом по всему миру погибли больше 265 тысяч человек. При этом количество зараженных превысило 3,8 млн человек. В Украине больных больше 13 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

Болезнь ударила по Гондурасу и Мексике: статистика по коронавирусу на 7 мая. Постоянно обновляется
Болезнь ударила по Гондурасу и Мексике: статистика по коронавирусу на 7 мая. Постоянно обновляется
Болезнь ударила по Гондурасу и Мексике: статистика по коронавирусу на 7 мая. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 13 184 человек. Умерли 327 пациентов, выздоровели – 2097.

  • По всему миру скончались уже более 265 тысяч пациентов. Количество зараженных превысило 3,8 млн, выздоровели – 1,3 млн.

  • В Израиле заявили о создании эффективного препарата против COVID-19.

Болезнь ударила по Гондурасу и Мексике: статистика по коронавирусу на 7 мая. Постоянно обновляется
Болезнь ударила по Гондурасу и Мексике: статистика по коронавирусу на 7 мая. Постоянно обновляется

Главное за 7 мая:

03:33 – Президент США Дональд Трамп в разгар пандемии решил отменить карантин ради спасения экономики.

02:45 – Врач предупредил, что существует опасность заражения COVID-19 при покупке кофе на вынос, если продавец является бессимптомным носителем.

01:20 – В отказавшейся от карантина Швеции отчитались об "ужасающем" количестве жертв COVID-19.

00:24 – Швеция, где решили не вводить общий карантин для населения, приближается к 3 тысячам жертв COVID-19 с 87 новыми летальными случаями, включая ребенка в возрасте до десяти лет. Государственный эпидемиолог назвал эти цифры ужасными. В подсчете на миллион населения количество погибших в Швеции больше, чем в США.

00:19 – В Бразилии коронавирус подтвержден у более 121,6 тысячи человек, скончались более 8 тысяч. Выздоровели в стране 22,8 тысяч пациентов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

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