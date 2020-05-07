Болел два месяца: уникальный пациент из Одесщины сказал, как поборол COVID-19

Украинец Максим Головкин, который 55 дней провел на изоляции, полностью выздоровел от COVID-19.

24-летний парень был первым, у кого в Одессе официально подтвердили коронавирус, говорится в сюжете ТСН.

Врачи отметили, что им неизвестно, почему Головкин так долго находился на лечении. Украинец добавил, что вероятно заразился в Штатах. Первые симптомы он обнаружил 13 марта по прилету в Одессу. У него была высокая температура и пневмония, но экспресс-тест показывал отрицательный результат. И лишь ПЦР-диагностика определила COVID-19.

Максим Головкин поборол болезнь

"Я вообще живу за границей большую часть года, в США. Их исследования показывают, что люди перестают быть заразными на десятый – четырнадцатый день болезни. По протоколам США и Европы 14 дней без клиники, без симптомов означают, что человек здоров и он свободен", – сказал одессит.

Находясь дома на изоляции, его родные не заразились от него. Все придерживались гигиенических норм, в частности, ходили в масках и перчатках. Позже Головкин пошел на поправку, но ПЦР-тесты четыре раза подряд показали положительный результат. Однако его родные не заболели, о чем говорили анализы тестов.

Осмотр у врача Инстаграм Головкина

"Никаких симптомов болезни ни у кого, с кем у меня был любой контакт, нет. Причем ни здесь, ни в Штатах. Многим людям это (тест – Ред.) просто не делают, а вот ко мне прицепились. По поводу теста для моих близких, то мне в середине апреля говорили, что им тест сделать нельзя, потому что они не были за границей. То есть тот факт, что мы живем с ними в одном помещении, этого не хватало для местных медиков", – добавил он.

Тест на COVID-19 Инстаграм Головкина

Тест на COVID-19 Инстаграм Головкина

Головкин рассказал, что врачи и местные власти общались с ним дистанционно.

"Мне позвонила полиция, спрашивала, где я нахожусь. Я говорил, что я все время дома. Потому что я находился все время в изоляции. Врачи начали со мной постепенно общаться по телефону, потом и облздрав начал со мной общаться", – говорил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 мая регионами-лидерами по количеству больных COVID-19 в Украине стали Одесская, Черновицкая и Днепропетровская области.

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