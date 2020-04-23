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23 апреля • обновлено в 21:11
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Более сотни медиков на Ривненщине заразились коронавирусом

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В Ривненской области коронавирусом COVID-19 заразились 109 медиков, в том числе 26 врачей.

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Большинство заболевших (74) – в Ривненской областной клинической больнице, сообщил в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Коронавирус косит медиков на Ривненщине: количество зараженных перевалило за сотню

"Среди больных в области на COVID-19 – 109 медработников. Из них – 74 в Ровенской областной клинической больнице. В том числе 26 инфицированных – врачи", – отметил глава ОГА.

По состоянию на вечер 23 апреля в области подтверждено 18 новых случаев заболевания. Возраст больных составляет от 22 до 73 лет. Всего заболели уже 420 человек, 11 человек скончались, 41 выздоровел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердичеве Житомирской области медики массово заразились коронавирусом: за сутки заболели девять человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ривне
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Maxал Mахалыч
Maxал Mахалыч
Это мелочи! Вон, на ПаРРаше целыми миллионами заражаются!
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