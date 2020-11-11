Более половины украинцев верит в "мир с Россией" в будущем – опрос КМИС

В том, что Украина в будущем достигнет мира и нормализации отношений с Россией, верят 57% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским институтом международных исследований. 30% респондентов считает, что в будущем Украина и Россия будут иметь напряженные или конфликтные отношения.

Процент тех, кто верит в улучшение отношений с РФ, с апреля текущего года увеличился – с 51,3% до 56,6%.

При этом количество украинцев, которые не верят в такой ход событий, уменьшилось – 33,0% до 30,1%.

На Западе страны в нормализацию отношений между странами верит меньше всего людей (52,3%), больше всего – на востоке (63,0%). В центре в то, что мир с Россией наступит, верят 52,2%, на юге – 60,5%. На Донбассе за это высказались 71,6% опрошенных.

Украинцы высказались относительно будущих отношений с РФ kiis.com.ua

Опрос проводился с 17 по 24 октября 2020 года методом CATИ (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% – для показателей близких к 25%, 1,7% – для показателей близких к 10%, 1,1% – для показателей близких к 5%.

5-8 ноября 2020 года с респондентами повторно связывались, чтобы задать вопрос о голосовании на выборах в Верховную Раду. Всего повторно приняли участие в опросе 1083 респондентов (статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает 3%).

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