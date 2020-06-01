Рейс из Бангкока в Киев, который был запланирован в ночь с 3 на 4 июня, отменили. В Таиланде застряли более 80 граждан Украины.

Одна из них, Манушак Борко, записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором со слезами попросила о помощи. Его в телеграм-канале опубликовала "Страна" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Я очень хочу домой, я люблю свою страну. У меня там маленький сын, которого я не вижу уже несколько месяцев. Пожалуйста, помогите нам! Заберите нас домой!" – сказала она.

Женщина отметила, что за билеты заплатили 1 100 долларов.

Издание пишет, что билеты на отмененный рейс купил 81 человек.

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В свою очередь посольство Украины в Facebook пояснили, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейс из-за недостаточного количества пассажиров.

"Специальный коммерческий рейс из Индонезии Бали-Бангкок-Киев PS1292 был отменен авиаперевозчиком в связи с недостаточным количеством пассажиров", – сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что для возвращения потраченных на билет средств необходимо обратиться по электронной почте fly2home@flyuia.com, указав номер электронного билета.

При этом одесситу Юрию Тыменюку удалось вернуться из Таиланда на родину.

Он пояснил, что гражданам пришлось выбираться разными окольными путями: через Минск, Амстердам. Но это было очень рискованно, потому что была вероятность не доехать до дома.

По его словам, обещанных "эвакуационных" самолетов было крайне мало. В самом начале карантина было больше 800 украинцев, желающих улететь. И на эти 800 человек дали всего два эвакуационных рейса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта за границей застряли тысячи украинцев, в том числе в Таиланде.