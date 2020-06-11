Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подвел итоги первых 10 дней работы автоматической видеофиксации нарушений ПДД на дорогах.

"Количество нарушений снизилась вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1431000 гривен – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", – процитировала Авакова пресс-служба МВД.

Более 7 тысяч штрафов и вдвое меньше нарушений: Аваков отчитался о первых 10 днях видеофиксации realukraine.net

Министр призвал водителей "поддерживать тренд безопасности на дороге и спасать жизнь".

Аваков отчитался о первых 10 днях видеофиксации Пресс-служба МВД

Расположение камер видеофиксации Пресс-служба МВД

Аваков отчитался о первых 10 днях видеофиксации Пресс-служба МВД

10 діб роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму у Києві та Київській обл.: кількість порушень знизилась удвічі, сплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1431000 гривень. Давайте підтримувати тренд безпеки на дорозі та рятувати життя! 🤝💪 pic.twitter.com/xJLN9g22v9 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 11, 2020

Как оплатить штраф

МВД запустило специальное приложение "Штрафы ПДД". Он доступен для Android, а версию для владельцев iOS обещают разработать в ближайшее время.

"С помощью приложения "Штрафы ПДД" можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений", – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Пока камеры фиксируют только превышение скорости, поэтому есть два типа штрафов:

превышение скорости более чем на 20 км/ч – 255 гривен,

превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 гривен.

В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

полиция подвела итоги первой недели работы камер автофиксации на дорогах Украины.

камеры автоматической фиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Киева с 00:00 1 июня.

Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

Антирекордсменом первых дней стал водитель Porsche Cayenne, который мчался по трассе Киев – Харьков со скоростью 210 км/ч.

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