Более 500 случаев коронавируса за сутки: статистика Минздрава Украины на 9 мая

По состоянию на утро субботы, 9 мая, в Украине зарегистрировано 14 710 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1026 детей и 2854 медика.

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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Статистика Минздрава по COVID-19 на 9 мая

За минувшие сутки обнаружено 515 новых случаев коронавируса, среди них 49 детей и 96 медиков. При этом скончались 15 человек, а выздоровели 203.

Всего в Украине умерли 376 пациентов, из них 19 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Выздоровели 2909 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 522 случая;

Волынская область – 445 случаев;

Днепропетровская область – 681 случай;

Донецкая область – 99 случаев;

Житомирская область – 485 случаев;

Закарпатская область – 678 случаев;

Запорожская область – 320 случаев;

Ивано-Франковская область – 1095 случаев;

Кировоградская область – 411 случаев;

г. Киев – 1771 случай;

Киевская область – 959 случаев;

Львовская область – 699 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 204 случая;

Одесская область – 619 случаев;

Полтавская область – 240 случаев;

Ривненская область – 877 случаев;

Сумская область – 152 случая;

Тернопольская область – 977 случаев;

Харьковская область – 528 случаев;

Херсонская область – 156 случаев;

Хмельницкая область – 165 случаев;

Черновицкая область – 2179 случаев;

Черкасская область – 333 случая;

Черниговская область – 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 мая в Украине было зарегистрировано 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 361 летальный.