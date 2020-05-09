Более 500 случаев коронавируса за сутки: статистика Минздрава Украины на 9 мая
По состоянию на утро субботы, 9 мая, в Украине зарегистрировано 14 710 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1026 детей и 2854 медика.
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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
За минувшие сутки обнаружено 515 новых случаев коронавируса, среди них 49 детей и 96 медиков. При этом скончались 15 человек, а выздоровели 203.
Всего в Украине умерли 376 пациентов, из них 19 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Выздоровели 2909 человек.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 522 случая;
Волынская область – 445 случаев;
Днепропетровская область – 681 случай;
Донецкая область – 99 случаев;
Житомирская область – 485 случаев;
Закарпатская область – 678 случаев;
Запорожская область – 320 случаев;
Ивано-Франковская область – 1095 случаев;
Кировоградская область – 411 случаев;
г. Киев – 1771 случай;
Киевская область – 959 случаев;
Львовская область – 699 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 204 случая;
Одесская область – 619 случаев;
Полтавская область – 240 случаев;
Ривненская область – 877 случаев;
Сумская область – 152 случая;
Тернопольская область – 977 случаев;
Харьковская область – 528 случаев;
Херсонская область – 156 случаев;
Хмельницкая область – 165 случаев;
Черновицкая область – 2179 случаев;
Черкасская область – 333 случая;
Черниговская область – 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 мая в Украине было зарегистрировано 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 361 летальный.